Zingaretti inaugura 10 nuovi posti terapia intensiva Covid all’ospedale di Viterbo

ROMA – L’ospedale Belcolle di Viterbo si arricchisce di altri 10 posti letto di terapia intensiva Covid, che si vanno a sommare ai 12 posti non Covid già presenti. A inaugurare il nuovo reparto stamani è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Presenti anche Daniela Donetti, direttrice generale dell’Asl di Viterbo, e il sindaco di Viterbo Giovanni Arena.

“Con questa inaugurazione- ha sottolineato D’Amato- la Tuscia diventa più sicura sia per l’emergenza Covid di oggi, ma anche per le emergenze di domani, quando questo virus sarà sconfitto”. “Con questo padiglione raddoppiamo i posti letto di terapia intensiva dell’ospedale, permettendoci di vivere con più tranquillità i prossimi mesi- ha spiegato Zingaretti- Dobbiamo comunque tenere sempre presente che la lotta al Covid è fatta di molte cose: prima di tutto da comportamenti responsabili e quella del Lazio è stata una comunità responsabile, non a caso abbiamo avuto a lungo una zona gialla e ora siamo in arancione mentre gran parte del Paese è in zona rossa”. Sui vaccini, il governatore del Lazio ha ricordato che “stiamo correndo per mettere in sicurezza soprattutto chi rischia la vita, anziani e persone fragili.

ZINGARETTI: “A INIZIO 2022 INAUGUREREMO OSPEDALE BELCOLLE”

I lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’ospedale di Belcolle, in provincia di Viterbo, saranno completati nei primi mesi del prossimo anno. “Ricordo la prima volta che sono venuto a Belcolle a visitare l’ospedale- ha dichiarato Nicola Zingaretti- Chi mi accompagnava mi disse di non andare nemmeno nella parte da terminare, perché tanto tutti dicono che sarà completata presto”. Un’attesa che “parte dal 1973, noi oggi possiamo dire che fra qualche settimana si inaugurerà almeno un piano di quella struttura e sicuramente nei primi mesi del nuovo anno l’ospedale di Belcolle sarà completato“.