A Pratica di Mare arrivate 1,3 milioni dosi di vaccino AstraZeneca

ROMA – “In questi minuti sono arrivati a Pratica di Mare oltre 1 milione e 300 mila vaccini di AstraZeneca che saranno distribuiti dal Comando operativo di vertice interforze, a partire dalle 13.30 in tutta Italia a cominciare da circa 200mila dosi destinate al Lazio. Come dimostrato, l’approvvigionamento dei vaccini continua a pieno regime: il sistema logistico che abbiamo immaginato funziona e dà risultati. Ovviamente bisogna avere quante più munizioni- possibili, per mutuare un linguaggio militare, e stiamo lavorando pancia a terra – Difesa, Protezione civile, ASL regionali – per arrivare a vaccinare 500.000 persone al giorno”. Lo dichiara Giorgio Mulé, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo alla trasmissione ’24 Mattino” di Radio24.

GELMINI: “REGIONI CORRONO, IERI SUPERATE 300MILA SOMMINISTRAZIONI“

“Il nuovo piano vaccinale funziona e le Regioni, seguendo le indicazioni del Governo, hanno iniziato a correre. Nella giornata di ieri abbiamo superato la soglia delle 300mila inoculazioni al giorno. Continua campagna di immunizzazione. Avanti insieme per far ripartire l’Italia”, dichiara la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini su Twitter.