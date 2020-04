Pitti uomo slitta a settembre, “sia ripartenza moda”

FIRENZE – Da giugno al 2-4 settembre. Anche Pitti Immagine Uomo, causa coronavirus e come stabilito dal cda, slitta di tre mesi (così come Pitti Bimbo, spostato al 9-10 settembre). “Mi sono sentito con Raffaello Napoleone e ho condiviso la scelta sofferta ma di buon senso e ponderata di rinviare l’edizione di giugno. Il posticipo a settembre rappresenta una sfida straordinaria per la ripartenza della moda italiana a livello internazionale. Dobbiamo mettere tutte le energie” per superare la crisi “e allo stesso tempo nella preparazione di un nuovo Rinascimento”, sottolinea il sindaco Dario Nardella.

