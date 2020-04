Coronavirus, alle Mauritius adesso la spesa si fa in ordine alfabetico

ROMA – In massimo mezz’ora e soprattutto in giorni predeterminati, sulla base di un ordine alfabetico per cognome: sono queste le disposizioni che i cittadini delle Isole Mauritius dovranno rispettare per fare la spesa nel quadro delle restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19.

Il primo ministro dell’arcipelago, Pravind Jugnauth, ha detto alla stampa locale che l’obiettivo del provvedimento è evitare gli assembramenti nei supermercati, che rimarranno peraltro chiusi la domenica. Il premier ha inoltre annunciato che la fine della serrata di tutte le attività non essenziali, prevista inizialmente per oggi, sarà estesa fino al 15 aprile.

“DENUNCIATE I NEGOZI CHE GONFIANO I PREZZI”

Nei giorni scorsi Jugnauth si era occupato di un altro problema che sta colpendo gli abitanti delle Mauritius: l’aumento indiscriminato dei prezzi dei beni di prima necessità. Il primo ministro, riferisce il quotidiano Le Mauricien, aveva invitato i connazionali a denunciare i negozi che applicano tariffe più elevate durante il periodo di quarantena. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a oggi i casi confermati di Covid-19 nelle Mauritius sono 154. Almeno cinque i decessi.