Coronavirus, arrivano le mascherine 100% made in Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – “Sono arrivate le prime mascherine chirurgiche e presto le distribuiremo alla popolazione seguendo criteri di priorità per le categorie più esposte al contagio, per le persone indigenti e per chiunque abbia difficoltà a reperirle”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “Questi prodotti di protezione individuale non solo rispondono alle regole imposte dal ministero della Salute e dal governo, ma hanno un ulteriore elemento di qualità: sono realizzate interamente da aziende del territorio che stanno convertendo la loro linea di produzione. Dunque, possono considerarsi made in Reggio Calabria al 100%”.

Per il primo cittadino è questa “un’ottima notizia” perchè, molte società, stanno iniziando ad ampliare, se non a modificare del tutto, le proprie linee produttive “consentendo – sottolinea – alla Città metropolitana, ai Comuni ed a chiunque voglia acquistare prodotti conformi alle norme, di poter contribuire al sostegno delle attività del territorio, le più colpite, insieme alle famiglie, dall’emergenza sanitaria in corso sotto il profilo economico”.