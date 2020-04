ROMA – Serie tv, film e approfondimento non mancheranno stasera in tv. Secondo appuntamento con Luca Argentero protagonista del medical drama ‘Doc – nelle tue mani’, che la settimana scorsa ha tenuto incollati allo schermo 7 milioni di spettatori.

Rai 1

Doc – nelle tue mani | 21.25

Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese. L’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, ma che qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi.