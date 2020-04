Coronavirus, mancano braccianti? Salvini: “Chi prende il reddito di cittadinanza vada nei campi”

ROMA – Mancano i braccianti nelle campagne? “Non serve farli venire dall’estero. Prendiamo 200 mila italiani che siano pagati, tutelati, protetti sanitariamente e si puo’ chiedere a una parte delle persone che percepisce da mesi il reddito di cittadinanza di rendersi utile e dare una mano”.

“La collettivita’ italiana ha aiutato queste persone per mesi stando a casa, adesso se la collettivita’ ha bisogno perche’ senza frutta e verdura non si va avanti, questi lavoratori vanno cercati in Italia attingendo anche dal bacino del reddito di cittadinanza“, ha spiegato.

I sindaci di Milano e Bergamo Gori e Sala cosi’ come altri “politici di sinistra criticano tristemente la regione Lombardia“, ma hanno “fiato da perdere: invece di dire grazie ai sanitari e ai muratori che hanno costruito in tempi recod un ospedale, hanno tempo da perdere. Vi chiedete perche’ non ci sono le mascherine? Fate un colpo di telefono ai ministri del Pd”, aggiunge Salvini.

“Grazie a regione Lombardia sono stati aggiunti mille letti in piu’ in terapia intensiva”, sottolinea. Poi si rivolge al vice segretario del Pd, Andrea Orlando, che ha proposto una riforma “per accentrare la sanita’ a livello centrale”. Se “dobbiamo aspettare lo Stato campa cavallo”, attacca il segretario della Lega.