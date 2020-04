Bonetti: “Estendere il bonus famiglia a tutti i figli sotto i 14 anni”

ROMA – “Propongo di estendere in modo straordinario l’assegno per tutti i figli- aggiunge-, almeno per i minori di 14 anni. Per oggi è destinato solo ai nati nel 2020. Si tratta di un bonus che va dagli 80 euro ai 160 euro a seconda dell’Isee”. Lo dice a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, spiegando di aver “chiesto di inserire il bonus figli già nel decreto aprile. Sono convinta che possa aiutare le famiglie”.

