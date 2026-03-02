lunedì 2 Marzo 2026

Meloni: “Terrorismo in Italia? Mai abbassare la guardia”. E su Crosetto dice: “Non ha mai smesso di fare il suo lavoro”

"Sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga", ha detto la premier intervistata dal Tg5

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 2-3-2026 ore 19:35Ultimo aggiornamento: 2-3-2026 ore 20:10

ROMA – “Il fenomeno del terrorismo legato al fondamentalismo islamico è un fenomeno molto complesso perché agisce anche attraverso azioni dei singoli e quindi è un fenomeno sul quale non si può mai abbassare la guardia. È la ragione per la quale il Ministro Piantedosi oggi ha convocato il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza, ma insomma tutte le realtà che sono dedicate a questo tema sono mobilitate a partire dalla nostra intelligence“. Lo dice la premier Giorgia Meloni intervistata dal Tg5.

IRAN, MELONI: “NON PUÒ AVERE MISSILI NUCLEARI A LUNGO RAGGIO”

Droni hanno raggiunto Cipro, la guerra è arrivata in Europa? “Mi preoccupa. Mi preoccupa il contesto generale– dice la presidente- una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino. Era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos“.

“Mi preoccupa- aggiunge- ovviamente perché sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga. È la ragione per la quale l’Italia si era molto spesa perché si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano, particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale. Noi non possiamo permetterci che l’attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche“.

Dopodiché, dice ancora, “quell’accordo è fallito e Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei. Attualmente il governo ovviamente è impegnato a dare assistenza alle migliaia di italiani che sono rimaste bloccate, particolarmente nei paesi del Golfo. Siamo in contatto con quei paesi, siamo in contatto con i nostri partner europei. L’obiettivo è ovviamente che la crisi non dilaghi, ma penso che nulla possa andare meglio se l’Iran non ferma i suoi attacchi nei confronti dei paesi del Golfo e sono totalmente ingiustificati”.

MELONI: “CROSETTO? NON HA MAI SMESSO DI FARE IL SUO LAVORO”

All’inevitabile domanda sul ‘caso’ Crosetto, il ministro rimasto bloccato a Dubai dove si era recato per motivi personali, Meloni risponde: “Guardi, posso dirle che il Ministro Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro”.

LEGGI ANCHE: Crosetto: “A Dubai in vacanza, ma avevo anche incontri istituzionali”

IRAN. PD-M5S-AVS-AZIONE-IV-+EUROPA: SUBITO MELONI IN AULA

Intanto, i presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato hanno inviato una lettera unitaria ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, per chiedere di convocare con urgenza la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per riferire in parlamento.

“La natura e la portata della crisi in atto – si legge nel testo – investono infatti la politica estera e di sicurezza nella sua dimensione complessiva e strategica, incidendo su profili che attengono alla collocazione internazionale dell’Italia, ai suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale e dai trattati, alla sicurezza energetica, alla tutela dei cittadini italiani presenti nell’area e alla stabilità dell’intero quadrante mediorientale. In base all’articolo 95 della Costituzione, la Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, mantenendone l’unità di indirizzo politico e amministrativo. Proprio in ragione di tale responsabilità unitaria, appare necessario che sia la Presidente del Consiglio a chiarire in parlamento quale sia la posizione ufficiale del Governo. Considerato che – si legge ancora nel testo – non esiste neanche una dichiarazione ufficiale della Presidente del consiglio dei ministri, in un frangente di tale gravità è necessario un confronto pieno e trasparente in Aula con il vertice dell’Esecutivo, affinché siano chiariti indirizzo politico, scelte strategiche e responsabilità”.

La lettera è stata firmata dai capigruppo di Camera e Senato: Chiara Braga e Francesco Boccia (Pd), Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini (M5S), Luana Zanella e Peppe De Cristofaro (Avs), Matteo Richetti e Marco Lombardo (Azione), Mariaelena Boschi e Raffaella Paita (Italia Viva), Riccardo Magi (+Europa).

Leggi anche

Occhetto domani fa 90, ma non ebbe paura e con la ‘svolta’ rese possibile il Pd

di Nicola Perrone

Congedo mestruale a scuola, dal Pd toscano parte proposta: “È una questione pubblica”

di Carlandrea Poli

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»