lunedì 2 Marzo 2026

VIDEO| Leclerc ha sposato la sua Alexandra: “Un giorno che ricorderemo per sempre”

Nozze civili per il pilota della scuderia Ferrari che ha già annunciato una seconda cerimonia per il prossimo anno

Data pubblicazione: 2-3-2026 ore 23:06Ultimo aggiornamento: 2-3-2026 ore 23:12

ROMA – “Un giorno che ricorderemo per sempre”. Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono detti sì. La coppia conferma le nozze civili celebrate lo scorso 28 febbraio a Monte Carlo con una serie di post su Instagram che raccontano la giornata da favola che replicheranno – con un evento in grande – nel 2027.

Per questo primo passo della loro vita insieme, il pilota – che già venerdì 6 marzo sarà impegnato nelle prove libere del Gran Premio di Australia – ha indossato un completo chiaro. La sposa ha scelto un abito in pizzo dal taglio a sirena, con capelli raccolti in uno chignon. Negli scatti li vediamo scambiarsi gli anelli e, poi, da marito e moglie uscire con una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Presente anche il cagnolino di Leclerc, Leo.

La relazione tra Leclerc e Saint Mleux è diventata ufficiale nel 2023. La proposta di matrimonio è, invece, arrivata lo scorso novembre, con la partecipazione di Leo che – per l’occasione – ha indossato una targhetta al collare riportante la scritta: “Papà vuole sposarti”.

Leggi anche

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono genitori: è nata la loro primogenita

di Redazione

Alfonso Signorini lascia Chi e saluta con una lettera: “Una decisione maturata da anni”

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»