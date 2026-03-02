lunedì 2 Marzo 2026

Su Canale 5 torna Scherzi a parte con Max Giusti: un’edizione che non guarda in faccia nessuno

A partire da stasera quattro prime serate con personaggi inediti e una modalità di racconto degli scherzi rivista e attualizzata

Data pubblicazione: 2-3-2026 ore 19:00Ultimo aggiornamento: 2-3-2026 ore 19:00

ROMA – Questa sera, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. Un’edizione completamente rinnovata che…”non guarda in faccia nessuno”.

Quattro prime serate con personaggi inediti e una modalità di racconto degli scherzi rivista e attualizzata, per mettere ancora più in luce i lati nascosti delle celebrità. Vittime della prima puntata: Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra Gilles Rocca.

Il mattatore dello show, Max Giusti, introduce le beffe attraverso monologhi ad hoc e commenta il prima e il dopo dei filmati, con i protagonisti degli scherzi al centro dello studio. Il conduttore, a sorpresa, si calerà anche nelle vesti di alcune delle sue caratterizzazioni più note, dando vita a imprevedibili sketch che coinvolgeranno gli ospiti.

Per la prima volta nella storia del programma, gli scherzi non saranno rivolti soltanto a personaggi famosi: con la complicità di Max Giusti, anche persone comuni diventeranno protagoniste delle beffe. Nessuno sarà al sicuro: continui ribaltamenti di fronte coinvolgeranno ospiti e pubblico.

La voce narrante degli scherzi è, per la prima volta, quella di Melina Martello, doppiatrice e direttrice di doppiaggio, nota per essere la voce italiana di Diane Keaton in numerosi film e vincitrice del Leggio d’Oro 2004 per il doppiaggio di “Tutto può succedere”.

La sigla di “Scherzi a parte” è firmata dai Planet Funk, che hanno rivisitato, con il loro sound internazionale e contemporaneo, lo storico jingle del programma, tra i più riconoscibili della TV italiana. La regia è affidata a Roberto Cenci.

