Occhetto domani fa 90, ma non ebbe paura e con la ‘svolta’ rese possibile il Pd

ROMA – Achille Occhetto domani compirà 90 anni. È stato l’ultimo segretario del Partito comunista italiano, quello che con grande coraggio politico e visione, nel 1989 mise al riparo la ‘storia italiana’ del più forte partito della sinistra per non farlo finire sotto le macerie del Muro di Berlino e la fine del comunismo realizzato e dominato dall’Urss. Il 12 novembre del 1989 Occhetto si presenta a Bologna e in una sede del partito annuncia la necessità di superare il Pci. Non solo il cambio del nome ma anche una rifondazione politica, culturale e simbolica.

Da quel momento si apre uno scontro e un confronto durissimo che porterà alla spaccatura con la fuoriuscita di un pezzo del partito che, capeggiato alla fine da Fausto Bertinotti, porterà a Rifondazione comunista. Ma la stragrande maggioranza dei militanti appoggiò la svolta e nel 1991 diede vita al Partito Democratico della Sinistra, forza riformista fortemente ancorata alla socialdemocrazia europea e alle forze progressiste occidentali. Occhetto, ricorda Pigi De Lauro che per molti anni fu suo stretto collaboratore (leggi il racconto completo su ytali.com) “ha attraversato la politica italiana con una qualità rara: la capacità di cambiare, di mutare forma, senza perdere radici e identità”.

Sin dal primo congresso del nuovo partito, sottolinea De Lauro, “invitò a superare steccati ideologici radicati”. Scelse di rompere i rigidi copioni di partito, parlò di ambiente, dell’Amazzonia… temi allora giudicati marginali e che oggi invece sono diventati centrali”. In una intervista dell’epoca, ricorda ancora De Lauro “rispose che la prospettiva era quella di creare una convergenza tra culture laiche e cattoliche, che avrebbe trovato simboli nuovi perché a ‘fatti politici nuovi corrispondono simboli nuovi'”. Era già una intuizione dell’Ulivo e forse del Pd”.

UN EVENTO PUBBLICO PER FESTEGGIARLO

Occhetto domani compie 90 anni e sarà festeggiato in un evento pubblico organizzato alle 17 al Tempio di Vibia Sabina e Adriano in Piazza di Pietra a Roma. Con lui ci saranno, tra gli altri, Corrado Augias, Elly Schlein, Pier Ferdinando Casini, Francesco Rutelli, Luciana Castellina, Gad Lerner e Claudio Martelli. “Di Occhetto una cosa posso dirla con certezza- aggiunge De Lauro- non ha mai, neanche per un attimo ‘appeso al chiodo il cervello. Ha continuato a ragionare, scrivere, proporre, sempre animato da grande curiosità intellettuale”.

L’importanza della ‘svolta’ di Occhetto è stata quella di aver cambiato il campo di gioco puntando alla costruzione di una sinistra capace di governare, fondata non più sull’ideologia comunista ma sui valori democratici, riformisti ed europei. Occhetto è il padre politico che porterà alla nascita dell’Ulivo. Nel 1994 perde le elezioni contro Silvio Berlusconi, ma le sue idee vivono e vincono nel 1996 con la vittoria dell’Ulivo di Romano Prodi. A Occhetto viene imputata una rottura troppo rapida con la storia del Pci. Ma senza quella rottura il centrosinistra non sarebbe mai nato.

Qui la curiosa videointervista di Piero Chiambretti a Occhetto dove si ripercorrono gli avvenimenti che portarono alla fine del Pci, alla nascita del nuovo partito della sinistra che poi darà vita al Pd.