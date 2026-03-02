In Emilia-Romagna open day per il papilloma virus: tutte le date città per città

BOLOGNA – Open day vaccinale in Emilia-Romagna dopodomani, nei prossimi giorni, contro il papilloma virus. A organizzarlo è la Regione insieme alle Ausl, in occasione della Giornata internazionale per la lotta all’Hpv.

In particolare, a Bologna l’open day è in programma venerdì 6 marzo dalle 14 alle 17 alla Casa della Comunità del Navile. A Modena, sarà presente un camper per la vaccinazione contro l’Hpv senza prenotazione il 13 marzo, dalle 15 alle 19, in piazza Roma. A Ravenna l’open day è in programma per ragazzi e ragazze mercoledì 4 marzo, dalle 14 alle 17, alla Pediatria di comunità. A Rimini, invece, l’iniziativa dura tre giorni (da mercoledì a venerdì) e coinvolge tutte le sedi vaccinali del distretto di Rimini e Riccione. A Piacenza, infine, dalle 14 alle 17, prevista una chiamata attiva per tutti i 18enni non ancora vaccinati con sedute open nelle sedi Ausl a Piacenza, Fiorenzuola e Borgonovo.

In Emilia-Romagna la copertura vaccinale supera il 75% tra le femmine e sfiora il 72% tra i maschi. La Regione offre il siero contro l’Hpv in maniera gratuita a ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni, ai giovani senza distinzione di genere e non vaccinati fino a 26 anni e ad alcune categorie a rischio non coperte in precedenze fino al 46esimo anno. “La prevenzione rappresenta uno dei pilastri fondamentali del servizio sanitario regionale, che vogliamo ulteriormente rafforzare con nuovi investimenti- afferma l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi- la vaccinazione contro il papilloma virus costituisce uno strumento sicuro, efficace e strategico: un piccolo gesto, senza rischi, fondamentale per la tutela della salute individuale e collettiva. Investire in prevenzione e nelle vaccinazioni significa porre le basi per un futuro in cui molte malattie prevenibili possano essere ridotte o eliminate”.