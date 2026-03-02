Tra gli annunci del Pd spunta il duce e la scritta ‘Italia agli italiani’: è successo in provincia di Bologna

BOLOGNA – “Italia agli italiani!“. Un manifesto nero con il profilo del duce e queste parole (con il link ad un sito dove si vendono articoli ‘nostalgici’) è apparso oggi sulla bacheca del Pd di Calderara. Lo denuncia via social il sindaco Pd della cittadina alle porte di Bologna, Gianpiero Falzone. “Per me si tratta di un fatto molto grave che condanno senza se e senza ma”, scrive il primo cittadino. “Ricordo che Calderara di Reno è tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, insignita della croce di guerra al valor militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per l’attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale”.

“IL FASCISMO SI CONTRASTA, NON SI SDOGANA”

Prosegue Falzone: “Non accettiamo simili fatti che vanno perseguiti nel rispetto della legge in tutti i modi che il nostro ordinamento prevede. Bene farà il Partito democratico di Calderara a sporgere formale querela. Il fascismo, con i suoi simboli, la sua storia e le sue persone, non si sdogana, come alcuni, anche culturalmente, stanno, più o meno marcatamente, facendo. Il fascismo si contrasta“.

Parla di un “fatto grave da non sottovalutare” anche il deputato Pd Andrea De Maria, manifestando solidarietà “alla comunità ed al Partito Democratico di Calderara di Reno. Una ragione in più per difendere e promuovere i valori della Costituzione, nata dalla Resistenza, e dell’antifascismo”.