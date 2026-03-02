Luisa Corna bloccata a Dubai: “In tanti in attesa di tornare a casa. Sentiamo i bombordamenti”

ROMA – Luisa Corna è tra gli italiani bloccati a Dubai a seguito della chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti per l’escalation militare in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israle e Iran. La cantante e conduttrice si era recata nella città per partecipare, insieme a Francesca Alotta, al Gala della Canzone Italiana, un evento ispirato al Festival di Sanremo per promuovere la musica nostrana all’estero. Sabato pomeriggio le due donne non sono riuscite a prendere il loro aereo di ritorno e ora aspettano novità a riguardo.

In collegamento con Storie Italiane su Rai 1, Alotta e Corna hanno raccontato come stanno vivendo queste ore: “Eravamo venute qua a rappresentare l’Italia, è stata una cosa bellissima. Il giorno dopo il lavoro che abbiamo fatto siamo andate in aeroporto e abbiamo fatto delle lunghe file”. Poi ben presto è stato chiaro che non sarebbero partite: “Ci hanno caricato su degli autobus per portarci agli alberghi”. Alotta e Corna, però, hanno preferito tornare nella casa dove erano state ospiti nei giorni a Dubai. “Quella notte è stata abbastanza pesante, devo essere sincera, – ha detto Luisa a Eleonora Daniele- perché abbiamo sentito tutti i bombardamenti, ma fortunatamente come sappiamo la difesa qua è molto forte”. Alotta ha aggiunto: “Noi siamo tranquilli in questo senso”.

“Ieri – ha proseguito Corna- abbiamo, invece, respirato e anche stanotte siamo riusciti a dormire. Stamattina un bombardamento ci ha svegliato intorno alle nove. Siamo qui in attesa di tornare, fortunatamente ci coccolano”.

“Siamo nella lista della task force- ha spiegato Alotta, parlando del lavoro messo in piedi dal ministero degli Esteri italiano in sostegno dei connazionali all’estero- sanno dove si trovano tutti gli italiani“. Bloccati a Dubai ce ne sono tantissimi, tra questi anche la cantante BigMama, la quale ha espresso paura e preoccupazione in un video pubblicato su Instagram. Sentimenti naturali che, sempre via social, in un altro post, Luisa Corna ha condiviso: “Siamo a Dubai e non si riesce a tornare a casa. Che brutta sensazione! Dopo le immagini che ho visto preferisco postare un video con dei fiori. Peace and Love per sempre!”