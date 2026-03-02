lunedì 2 Marzo 2026

Manfredi: “Sal Da Vinci? È una vittoria di Napoli. Bene anche Stefano De Martino”

Il sindaco di Napoli è entusiasta per la vittoria del cantante napoletano a Sanremo: "e da un punto di vista della cultura, dello spettacolo, della creatività, Napoli è sempre capitale"

di Elisa ManacordaData pubblicazione: 2-3-2026 ore 14:11Ultimo aggiornamento: 2-3-2026 ore 14:11

NAPOLI – “Ho sentito Sal Da Vinci subito prima che lui entrasse sul palco e poi subito dopo. È una grande gioia perché è una vittoria della città, lui lo ha ribadito. E sono molto contento anche che il nuovo conduttore (Stefano De Martino, ndr) sarà un napoletano. Significa che da un punto di vista della cultura, dello spettacolo, della creatività, Napoli è sempre capitale“. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della cerimonia che da il via a Napoli capitale europea dello Sport 2026, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse parlato con il vincitore del Festival di Sanremo.

