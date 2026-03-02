lunedì 2 Marzo 2026

Palermo, polemica sul murale della Resistenza in una scuola: Fratelli d’Italia non ci sta e scrive al ministro Valditara

"Non si può utilizzare la facciata di una scuola pubblica per diffondere messaggi dichiaratamente di stampo comunista”, dice la deputata Carolina Varchi

di Serena TropeaData pubblicazione: 2-3-2026 ore 13:29Ultimo aggiornamento: 2-3-2026 ore 14:23

ROMA – “Bandiera rossa non trionferà“. Fa discutere il murale ‘Morti per la libertà‘, dedicato alla Resistenza e realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri sulla facciata dell’istituto comprensivo Ic Alberico Gentili di Palermo. Sulla vicenda è intervenuta la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, che ha annunciato sui social di aver presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

“Ho chiesto di sapere se, e a quali condizioni, un’associazione politicamente connotata possa utilizzare la facciata di una scuola pubblica per diffondere messaggi dichiaratamente di stampo comunista”, ha scritto la parlamentare, aggiungendo di voler chiarimenti anche sulle eventuali iniziative organizzate dall’istituto in occasione del Giorno del Ricordo (commemorazione civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, ndr). Secondo Varchi, “la scuola non può diventare terreno di propaganda”, concludendo il suo intervento con un riferimento polemico alla celebre canzone partigiana: “Bandiera rossa… non trionferà”.

