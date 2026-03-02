VIDEO | Tommaso Paradiso si sposa (e lo annuncia col balletto di Sal Da Vinci). Chi è la futura moglie

ROMA – Che la sua storia d’amore andasse a gonfie vele si sapeva, e negli ultimi tempi aveva parlato con grande gioia della bambina, Anna, che nella primavera del 2025 ha rallegrato la loro vita e che sta crescendo giorno dopo giorno. Ora, però, è arrivato l’annuncio quello serio, ovvero la decisione di sposarsi. E come lo hanno annunciato Tommaso Paradiso e la sua compagna Carolina Sansoni? Con la canzone – e il balletto – di Sal Da Vinci, neo vincitore del Festival di Sanremo con questa canzone dedicata proprio alla moglie e alla storia d’amore che li lega da tanti anni. Il cantautore romano (in passato voce dei Thegiornalisti) ha partecipato alla 76esima edizione di Sanremo e con la sua ‘I romantici‘ si è posizionato al l’11esimo posto.

L’annuncio di Tommaso Paradiso è arrivato via social, come ormai spesso funziona per le notizie importanti: lui e Carolina Sansoni sono insieme su un terrazzo e parte in sottofondo la canzone ‘Per sempre sì’ di Sal da Vinci. I due accennano qualche mossa di ballo e poi, al momento dell’anello, come il cantante napoletano ha fatto sul palco di Sanremo, si sono indicati un anello che ciascuno dei due aveva al dito. Il breve video seguiva proprio il ritornello della canzone trionfatrice del festival: “”Con la mano sul petto / Io te lo prometto / Davanti a Dio / Saremo io e te / Da qui / Sarà per sempre sì”.

CHI È CAROLINA SANSONI

La futura moglie di Tommaso Paradiso ha 26 anni ed è nata a Roma: lavora nel settore della comunicazione digitale ed è la fondatrice dell’agenzia Talk in Pills. Imprenditrice e influencer, prima di fondare la piattaforma di e-commerce Denoise (per talenti emergenti), ha lavorato da Stella McCartney a Tom Ford. Lei è Tommaso Paradiso si sono conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio. Su Instagram ha scritto così dopo l’annuncio: “”È arrivato forte e chiaro tutto l’amore che hai e che dai ogni giorno. Viva i romantici”.