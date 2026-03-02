Kuwait, i militari italiani hanno perso tutto

ROMA – I Militari italiani della base di Ali Al Salem in Kuwait sono incolumi, ma “hanno perso tutto” riferiscono fonti locali alla Dire. Nella foto allegata ciò che resta dei loro alloggi.

Tra le conseguenze dell’escalation militare tra Israele, Stati Uniti e Iran, sarebbe finita nel raggio d’azione della controffensiva iraniana la base di Al Salem, in Kuwait, dove sono dislocati circa 300 connazionali.

I militari italiani, a quanto apprende la Dire, starebbero da 3 giorni nei bunker. Al sicuro quindi ma i giorni sono tanti per stare in quel luogo con un disagio importante. Il cibo disponibile sarebbe sufficiente per circa 10 giorni.