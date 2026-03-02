lunedì 2 Marzo 2026

Tragedia a Roma, famiglia sterminata da un’auto di ladri in fuga

L’auto dei fuggitivi ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro una Fiat Punto con a bordo padre, madre e figlio

ROMA – Una famiglia intera ha perso la vita in un terribile incidente causato da ladri in fuga dalla polizia. Questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera nella periferia est di Roma. Intorno alle 22, come riporta il Corriere, sei uomini di origine latinoamericana, sospettati di furti su auto e in abitazioni, non si sono fermati all’alt di una volante della polizia, nella zona Quarticciolo, e hanno tentato la fuga a bordo di una Toyota Yaris.

L’inseguimento si è concluso in via Collatina, dove l’auto dei fuggitivi ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro una Fiat Punto con a bordo una famiglia: padre, madre e figlio di 70, 64 e 42 anni. I due genitori sono morti nell’impatto, il figlio, trasportato in ospedale non è sopravvissuto. I tre latinos sono stati arrestati e sono tutti accusati di “omicidio stradale in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e porto di arnesi da scasso”.

Si legge sul quotidiano: “Non si esclude che fossero in cerca di un obiettivo da colpire quando sono incappati nell’auto della polizia. Altre tre persone, anche loro sudamericane, sono riuscite a fuggire a piedi nelle campagne prima che la pattuglia arrivasse sul luogo dello schianto, ma sono tuttora ricercate. Qualcuna di loro potrebbe essere ferita”.

