L’oroscopo di lunedì 2 marzo 2026

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Rapporti con gli altri un po’ tési, ma arrivano proposte importanti nel lavoro. Concediti un po’ di tranquillità e frena l’ambizione fine a se stessa.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Periodo da sfruttare al meglio, anche se impegnativo. Se un lavoro non funziona, non ti piace più, devi fare una richiesta subito. Incontri importanti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Piccole vittorie in vista, ricorda che se vuoi la bicicletta poi devi pedalare! Ecco perché a fronte di buone soluzioni, incarichi o novità potresti stancarti più del dovuto.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Potrai finalmente esporre i tuoi problemi e trovare chi ti ascolta, oggi le cose funzionano meglio; in amore però sei indeciso oppure il lavoro ruba tempo alla passione.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata interessante per accordi, amicizie. Periodo fertile per le giovani coppie, per i nuovi incontri d’amore. Sei forte proprio perché devi superare un problema.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non azzardare in questo periodo. Oggi avrai qualche piccola incertezza o difficoltà fisica, forse perché stai facendo troppe cose.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In tutti i progetti ci vuole un po’ di forza in più. In amore sei insofferente perché vorresti tutto e subito, oppure capire come la pensa chi sta giocando con il tuo cuore.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Periodo che invita a vivere le emozioni in maniera più intensa. Hai in mente nuovi progetti e una nuova dimensione di vita.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La mattina porta qualche soluzione inattesa a problemi di lavoro. In amore puoi vincere una sfida, ma una persona da qualche tempo sta minando alcune tue certezze…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

C’è chi deciderà di convivere, cambiare casa, ma servono soldi. Nell’ambito del lavoro devi fare chiarezza…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Per chi ha un’attività in proprio questa non è una giornata difficile, anzi possono arrivare delle buone chiamate. Fatti vedere ottimista e sorridente. Stasera sarai passionale e magnetico. Periodo fertile per le coppie che desiderano un figlio.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata che porta qualche piccola insoddisfazione o indecisione; novità professionali che potresti avere desiderato o che qualcuno sta per impórti. Mantenere i piedi per terra è necessario in amore: l’impazienza può incrinare qualsiasi rapporto con il partner.


