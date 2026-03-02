lunedì 2 Marzo 2026

Meteo, le previsioni di lunedì 2 marzo 2026

La giornata sarà contrassegnata da un cielo spesso coperto o molto nuvoloso su gran parte d'Italia

ROMA – Alta pressione sull’Italia, ma un po’ più debole. La giornata sarà contrassegnata da un cielo spesso coperto o molto nuvoloso su gran parte d’Italia. Formazioni nebbiose sulle pianure orientali del Nord, pioviggine o piovaschi irregolari sulla pianura occidentale e anche sugli Appennini del Centro e localmente sulla Maremma. Venti che soffieranno dai quadranti meridionali, mari poco mossi.

NORD

Sulle nostre regioni la pressione diminuisce un pochino. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto e con qualche nebbia sulle pianure orientali. Non è da escludersi qualche episodio di pioviggine o piovaschi irregolari sulle pianure lombarde e piemontesi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, mari poco mossi.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è in leggera diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto o molto nuvoloso. Sono previste alcune precipitazioni, ma generalmente di debole intensità sia sugli Appennini sia in Maremma. I venti soffieranno con debolmente dai quadranti meridionali, mentre i mari risulteranno generalmente poco mossi o anche calmi.

SUD e SICILIA

La pressione è stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o anche coperto su molte zone. Le schiarite saranno soltanto occasionali ea carattere irregolare. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti meridionali, i mari risulteranno generalmente calmi.

