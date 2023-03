Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 marzo 2023

MATTARELLA A CROTONE PER LE VITTIME, APERTA INCHIESTA SU MORTI

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, omaggia a Crotone le vittime del naufragio di domenica al largo della costa calabrese. Ad accogliere il capo dello Stato un lungo applauso dei cittadini che chiedono “giustizia” per i morti. Breve visita in ospedale ai feriti poi, parlando con i sopravvissuti, il presidente assicura “pieno sostegno ai profughi”. Cittadini e scuole da stamane affollano la camera ardente al palazzetto dello sport di Crotone. Intanto la Procura ha chiesto a Guardia Costiera e Guardia di finanza gli atti sulle attività antecedenti il naufragio per capire gli errori nella macchina dei soccorsi. Il rimpallo di responsabilità tra Frontex e autorità italiane continua.

SUPERBONUS, RUFFINI: LE BANCHE COMPRINO I CREDITI

Le banche hanno ancora lo spazio fiscale per acquisire i crediti fiscali del Superbonus. Lo ribadisce il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di una audizione alla Camera. Secondo i dati in possesso dell’amministrazione fiscale, quest’anno gli istituti bancari potrebbero compensare i crediti dei bonus edilizi con gli F24 delle tasse pagate dai clienti fino a 7 miliardi. E le compagnie assicurative, rivela Ruffini, avrebbero ancora 10 miliardi di capienza fiscale per compensare i crediti. Il governo si aspetta quindi che il mercato dei crediti fiscali riparta e che quei 19 miliardi incagliati possano essere progressivamente liberati.

COMUNI “SOSTENIBILI” SI ORGANIZZANO: GOVERNO CI PREMI

Gli enti locali che si impegnano nelle politiche di sostenibilità devono essere valorizzati. E’ la richiesta che arriva al governo dall’assemblea nazionale della Rete dei Comuni sostenibili in corso a Roma. Il presidente Valerio Lucciarini propone due azioni. La prima è una premialità per i comuni virtuosi quando partecipano ai bandi, la seconda un finanziamento ad hoc destinato alla formazione e all’assunzione di personale specializzato. Matteo Ricci, presidente di Autonomie Locali Italiane, sottolinea che “il tema è la qualità della crescita”. Per il sindaco di Pesaro “bisogna pensare a un nuovo modello di sviluppo che non si organizza con gli indicatori del passato”.

ALLA DIRE IL CORSO DI FORMAZIONE EUROPEA PER GIOVANI GIORNALISTI

Al via oggi nella redazione dell’agenzia di stampa Dire a Roma un corso di formazione sull’Europa rivolto ai giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione selezionati nei giorni scorsi. A coordinare l’iniziativa, negli spazi di corso d’Italia, saranno docenti ed esperti di diritto, politica e comunicazione dell’Unione europea. Lezioni, dialoghi, laboratori e prove pratiche fino a sabato. Ad aprire i lavori è stato Francesco Gui, professore di Storia moderna all’Università La Sapienza. “Mettere il veto al diritto di veto” sull’Europa, il suo appello. “In materie come la difesa conferire il diritto di veto rischia di esporre a condizionamenti eccessivi e magari a rischi di corruzione”. Secondo Giulia Vassallo, docente dell’ateneo Unicusano, anche i giornalisti devono interrogarsi e interrogare sulla natura dell’Europa, “se realtà geografica o fondata invece sui valori”.