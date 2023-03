ROMA – Nel turbinio delle uscite musicali del venerdì, c’è anche Gianni Morandi pronto a lanciare nuovo materiale. Esce stanotte su tutte le piattaforme, e domani nei negozi, “Evviva!”: una raccolta di 8 pezzi, 4 dei quali abbiamo già ascoltato. In tracklist, infatti, “Apri tutte le porte”, “La Ola”, “L’Allegria”, “Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte” con sangiovanni, “Evviva!” con Jovanotti, “Anna della porta accanto”, “Un milione di piccole tempeste” e “Stasera gioco in casa”.

Tracce nate “nel giorno dell’incidente”: quello che l’11 marzo 2021, nella campagna della sua casa bolognese, fece riportare all’artista gravi ustioni su entrambe le mani e in varie parti del corpo. Allora, Gianni fu molto fortunato dallo scampare a un incendio scoppiato improvvisamente mentre stava bruciando alcune sterpaglie.

IL RITORNO IN MUSICA GRAZIE A JOVANOTTI

“Ero in un ospedale di Cesena- racconta oggi dopo due anni- e mi telefona Jovanotti, chiedendomi cosa fosse successo. Gli ho raccontato come era andata e lui mi rispose dicendomi che mi avrebbe mandato una canzone che mi avrebbe fatto allegria. Era L’Allegria. Da quel momento nasce una collaborazione con Lorenzo che mi porta a frequentarlo, a fare tante date con lui del Jova Beach, a conoscerlo meglio. E nasce tutto da lì”. Insomma, l’entusiasmo del collega e amico è stata la spinta giusta di cui Morandi aveva bisogno.

“Volevo fare un disco di cover- ricorda- ma alla fine quell’idea non mi piaceva. Stavamo cercando delle idee ed io ero un po’ demotivato. L’incidente mi ha dato un danno enorme, ad oggi non riesco ancora a chiudere la mano, ma mi ha riportato dall’altra parte alla voglia di cantare”.

IL DUETTO CON SANGIOVANNI

“Evviva!” celebra così il ritorno in musica di un artista che oggi è amato anche dalla Generazione Z. Non a caso, nel disco c’è il duetto con l’idolo di ragazzi e ragazze sangiovanni, al quale “augura una lunga carriera” come la sua. Insieme cantano la versione moderna di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, hit del 1963 che il pubblico non vuole smettere di ascoltare anche live.

“Ricantarla fa un po’ tenerezza– dice Gianni- penso a quegli anni con molta tenerezza. Non mi rendevo conto che quella canzone mi avrebbe accompagnato per 60 anni. Sicuramente il giorno in cui andrò in Paradiso la metteranno come sottofondo. Ho fatto tante canzoni, ma quella la ricordano tutti. Oggi è strano sentire i bambini cantare questa canzone, e fa ridere le persone. Una volta l’avevo eliminata dai concerti, la gente rimaneva male, l’ho dovuta rimettere per forza. Se non la cantavo io, la cantavano loro”.

IL TOUR

E il capitolo concerti sta per riaprirsi. Gianni tornerà live a partire dal 10 marzo con “Go Gianni Go! Morandi nei Palasport”. Il cantautore di Monghidoro si esibirà nei palazzetti di Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli. “A 78 anni- svela- non pensavo di fare i Palasport e soprattutto che la gente avesse voglia di comprare un biglietto e venirmi a vedere. È una bella prova. Mi presenterò con una band fantastica”.

MORANDI E SANREMO

In scaletta, oltre ai brani nuovi, immancabili le hit che hanno reso celebre Morandi. E a chi gli chiede di un bis accanto ad Amadeus nel prossimo Sanremo, l’artista mette i freni: “È andata talmente bene che ripetersi è difficile. Credo che Amadeus non ci pensi proprio. Ha sempre delle idee nuove, troverà sicuramente la maniera per chiudere il suo quinquennio. Potrebbe essere un’ipotesi se vado in gara. È più facile quello che io sia il conduttore. Mi sembra una cosa impossibile, bisogna fare un passo indietro a volte. Starci troppo non va bene”.

GIANNI E LA POLITICA: “CON ELLY SCHLEIN CANTAI C’ERA UN RAGAZZO”

Uomo della gente, Gianni commenta anche l’attualità politica e la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd dice: “Sono contento che ci siano due donne a guidare i due partiti più importanti del Paese. È molto significativo questo aspetto”.

Da conterraneo di Stefano Bonaccini, il cantautore si complimenta con la sua avversaria e a chi gli chiede cosa pensi di lei, dice: “Sicuramente Elly Schlein non è una che è nata così, ha un bel curriculum, è partita da lontano. La gente ha scelto lei e va bene. Bonaccini lo conosco bene, è forte anche lui, però ha vinto lei. Rispettiamo il parere della gente. Sono felicissimo per lei”.

Proprio tra le persone un incontro che ricorda bene con la 37enne: “Ci siamo visti a Bologna durante un concerto per l’Ucraina l’anno scorso e venne a cantare lì ‘C’era un ragazzo’”.