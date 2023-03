VIDEO | Rampelli: “I migranti hanno parabole e telefonini, avvisiamoli che se partono rischiano la vita”

ROMA – “L’appello fatto” ai migranti “dal ministro Piantedosi” a non partire per l’Italia “sembra un appello astratto ma voi immaginate che forza d’urto potrebbe avere, visto che nelle nazioni da cui provengono gli immigrati irregolari ci sono le parabole, si fa uso dei telefonini: noi potremmo raggiungere tutte le popolazioni in difficoltà e fargli presente che quei viaggi non sono come vengono dipinti dai trafficanti di uomini che fanno pagare anche 7mila euro, come nel caso della tragedia di Crotone, ma sono viaggi molto rischiosi e si può morire“, dice il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI), a margine della cerimonia di insediamento in regione Lazio del neo presidente Francesco Rocca, parlando della tragedia di Cruto nella quale hanno perso la vita 67 migranti.

