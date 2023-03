ROMA – Nella casa del Grande Fratello Vip si litiga (di nuovo) per il vino. E c’è una protagonista immancabile: Oriana Marzoli. In passato erano volate parole grosse tra la venezuelana e Wilma Goich a proposito della quantità di alcol bevuta da alcuni concorrenti a discapito di altri. E anche stavolta il motivo del contendere è lo stesso, a cambiare sono solo i protagonisti della discussione: Milena Miconi contro Luca Onestini (e Oriana, in contumacia).

LA LITE TRA ONESTINI E MILENA SUL VINO

Il litigio è scoppiato ieri sera all’ora dell’aperitivo. Ad accendere la miccia è stato l’ex tronista: “Mi vieni sempre a controllare il bicchiere“, ha accusato Milena tra il serio e il faceto in un momento di ironia con Edoardo Donnamaria. “Io? Ma quando mai“, ha risposto in malo modo l’ex soubrette del Bagaglino. “Non sto scherzando, ma non succede nulla, non c’è da inca…rsi”, ha provato a smorzare Onestini, invitando poi tutti a un brindisi. “Se sento delle ca…te, certo che mi inc…o”, ha replicato ancora Miconi.

“Anche con Oriana ridevamo di questo fatto, ma ti ripeto che non succede niente. Spesso si fa presto a puntare il dito su una o due persone invece di essere obiettivi“, ha tenuto il punto Luca. “Perché sono sempre le stesse persone. Da quando sono qui dentro, non ho mai visto nessun altro prendersi un dito in più rispetto agli altri“, ha fatto notare allora Milena.

onestini se la prende con milena per il vino.

se la prende proprio con milena che ci sono stati giorni che non l’ha proprio bevuto e mai si è lamentata.#gfvip pic.twitter.com/DhLJJpxqtn — sara (@nvcleare) March 1, 2023

ONESTINI SBOTTA CONTRO MILENA

“Se volete rompere le palle, trovatevi qualcun altro. Hai sclerato”, ha detto allora Onestini facendo per allontanarsi. “Ma regolati. Se c’è una che non ha mai detto niente sono io. Ho passato serate che non ho nemmeno bevuto perché loro si prendevano tutto“, ha detto allora Milena a Donnamaria. “Se pure ho visto che hanno preso più vino, non ho mai rotto i co…ni a nessuno”.

Nel frattempo Onestini è tornato al tavolo e anche il volto di Forum l’ha punzecchiato: “Non ti ho mai sentito dire a Oriana: hai il bicchiere pieno, dammi un goccio. Perché avevate sempre entrambi il bicchiere pieno fino all’orlo”. “È più facile additare Oriana”, ha ripetuto l’ex tronista. E tornando a rivolgersi a Milena ha aggiunto: “Perché non vai a controllare anche i bicchieri degli altri?“.

ARRIVA ANCHE ORIANA

Poco dopo, mentre Onestini stava raccontando a Oriana della discussione appena avuta con Milena, la diva del Bagaglino si è avvicinata per chiarire il suo punto di vista anche con la venezuelana. Marzoli ha ricordato la lite con Wilma, lasciando intendere che le accuse contro di lei sono un nervo scoperto. Ma l’ex del Bagaglino le ha assicurato: “Io non ho mai detto niente. Che Luca mi venga a dire che vi controllo i bicchieri mi sembra un po’ fuori luogo“.

A quel punto la bionda dapprima ha provato a deporre le armi, invitando Milena a non arrabbiarsi. Poi si è allontanata in modo sdegnato: “Io non ho voglia di parlarne, non sto bene”. Poco dopo, però, raggiunta da Onestini, ha calato il carico contro Miconi: “Questa str…a. Posso dirti che non mi interessa parlarne? Ti prego, che noia”.

ARRIVANO PROVVEDIMENTI IN PUNTATA?

Non è da escludere che nella puntata di giovedì 2 marzo del Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini chieda ai protagonisti della discussione di chiarire le rispettive posizioni. E visto anche il precedente tra Oriana e Wilma, secondo alcuni rumours potrebbero scattare provvedimenti. O addirittura una busta nera, la seconda in pochi giorni dopo il van-gate. Di certo quella di stasera su Canale 5 sarà un’altra puntata piena di colpi di scena.