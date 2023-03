Video | Creed, da oggi in sala il terzo capitolo del film con Michael B. Jordan

ROMA – Arriva oggi in sala Creed III, nuovo capitolo del franchise che celebra il debutto alla regia di Michael B. Jordan, che torna a vestire anche i panni di Adonis Creed.

CREED III: LA TRAMA

Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha avuto una brillante carriera e una soddisfacente vita privata. Quando un amico d’infanzia ed ex prodigio della boxe, Damian (Jonathan Majors), si rifà vivo dopo aver scontato una lunga pena in prigione, è ansioso di dimostrare che merita di salire sul ring. L’incontro tra ex amici è più di un semplice combattimento. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un lottatore che non ha nulla da perdere.

Il film è interpretato anche da Tessa Thompson (“Creed”, “Passing”), Jonathan Majors (“Da 5 Bloods”, “Lovecraft Country”), Wood Harris (“Creed”, “Blade Runner 2049”), Florian Munteanu (“Creed II”, “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”), l’esordiente sul grande schermo Mila Kent e Phylicia Rashad (“Creed”, “Soul”).

CREED III: IL TRAILER

Il film è prodotto da Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone. I produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern e Adam Rosenberg.