Oroscopo del 2 Marzo

CONGIUNZIONE VENERE-GIOVE E MERCURIO IN PESCI: MAGIC MOMENTS

Dal 02/03 si manifesta infatti la congiunzione Venere-Giove che durerà fino al 12 marzo. Il Pianeta dell’Amore balla il tango con il Pianeta dell’Abbondanza: unioni di valore, nuovi calorosi inizi sentimentali, desiderio di amare ed essere amati, l’esplosività si fonde con l’intensità. Nella sua forma più elevata l’aspetto stimola una visione del mondo filosofica ed idealistica di cui abbiamo davvero bisogno. La congiunzione avviene nel Segno dell’Ariete: le emozioni sopra descritte si tingono di impazienza, veemenza, desiderio di osare, rompere gli schemi, varcare i limiti. Come livellare questo tripudio energetico? Ci pensa Mercurio, Pianeta della comunicazione e dell’intelletto, che contestualmente fa il suo ingresso nel fluttuante (come un quadro di Chagall) Segno dei Pesci per restarvi fino al 18 marzo. Il pensiero razionale cede il passo a formidabili e mistiche intuizioni, alla voce del cuore, a sublimazioni, a vivide fantasie. Durante il transito Mercurio sarà congiunto a Saturno e Nettuno, quadrato a Marte, congiunto al Sole: le percezioni, le intuizioni, le connessioni, le premonizioni manifestano vere e proprie impennate che possono paradossalmente dar vita a progetti concreti e duraturi; la quadratura con Marte ci invita a non farci destabilizzare da energie e sensazioni così particolari che ci metteranno di fronte a profonde ed irreversibili consapevolezze. E questo è solo l’inzio di Marzo, mese che vedrà: un ciclo lunare nuovamente al grado 16 che indica colpi di scena; l’ingresso di Saturno nel Segno dei Pesci dopo 3 anni di stazionamento in Acquario; l’equinozio di Primavera che rappresenta il Capodanno astrologico; l’ingresso di Plutone in Acquario dopo 20 anni di stazionamento in Capricorno e l’ingresso di Marte nel Segno del Cancro dopo il lungo anello di sosta in Gemelli. E chi più ne ha…più ne metta!!

In linea più che generale, perché le uniche previsioni attendibili sono quelle basate sulla carta natale, protagonisti di questi primi due eventi astrologici sopra descritti i Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e i Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). Per tutti quanti i 12 Eroi dello Zodiaco il consiglio è lasciamoci sorprendere da questo mese così particolare, molliamo mente, ego e schemi…lasciamo fluire la vita, lasciamo scorrere, lasciamo che sia. Come sosteneva George Harrison, indimenticabile artista, nato non a caso sotto il Segno dei Pesci “…Cerca di capire che tutto è dentro di te…cerca anche di vedere che in realtà sei solo una cosa molto piccola e che la vita scorre fuori e dentro di te…”.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Ci sono tante cose da fare per quanto riguarda il lavoro, lo sanno bene le persone che hanno un’attività indipendente. Cura la schiena.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Giornata confusa con ritardi. E’ importante risolvere problemi di soldi, spese per la casa.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Mi sembra una giornata stancante, piena di troppe cose da fare, adesso al primo posto ci sei tu. Le questioni di lavoro stavano prendendo il sopravvento su tutto il resto.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Ancora una volta le questioni professionali possono essere gestite con grande intelligenza. Bene il clima in casa; in amore datti da fare…

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Giornata nervosa per vari motivi, troppe cose da fare, troppe le persone a cui devi dare spazio. Questo nervosismo va tenuto sotto controllo nel lavoro, attenzione anche in famiglia, qualcuno potrebbe farti una scenata di gelosia…

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Buona forza per quanto riguarda le questioni di carattere economico e pratico. Entro poco si può riparlare d’amore e di rimettersi in gioco…

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Quale migliore occasione per dare spazio ad una persona che ti piace. Non sentirti in colpa per ciò che ti lasci alle spalle, devi concentrarti su nuove opportunità.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Positivo il lavoro dove le responsabilità aumentano. E’ importante adesso fare e pianificare azioni vincenti.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Giornata utile. Guarda il futuro con ottimismo, si vive molto meglio.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Sei sempre impegnato e ti senti responsabile di tutto. In amore non conviene mettere troppa carne al fuoco.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio L’amore risplende! Se hai discusso con qualcuno di recente, ora si può recuperare; hai più carte da giocare anche sul lavoro. Il tuo cuore è sereno.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Sei favorito, dovrai prediligere decisioni ed emozioni. Non andare contro i tuoi desideri in un periodo in cui potrebbero materializzarsi nuovi progetti di lavoro importanti…