Per l’8 marzo la Commissione femminicidio organizza un convegno al Senato

ROMA – ‘Il lavoro delle donne: libertà dalla violenza e strategia di sviluppo per il Paese’ è il titolo del convegno organizzato l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, dalla Commissione d’inchiesta del Senato sul femminicidio e sulla violenza di genere. In apertura verrà data lettura di un messaggio del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. All’evento, che si svolgerà nella Sala Capitolare della Biblioteca del Senato (piazza della Minerva, 38) partire dalle 14.30, parteciperanno: la presidente della Commissione senatrice Valeria Valente (Pd); la ministra delle Pari opportunità e della Famiglia Elena Bonetti; Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat; Paola Profeta dell’Università Bocconi; Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria di Stato per l’Economia e le Finanze; Antonella Veltri, presidente di Di.Re Donne in rete contro la violenza; Anna Manca, presidente della Commissione Donne e parità dell’Alleanza delle cooperative italiane; Lella Palladino, Forum Disuguglianze Diversità; Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario; Susanna Camusso, responsabile politiche di genere Cgil; Andrea Orlando, ministro del Lavoro. Modera la giornalista Flavia Fratello. L’evento sarà trasmesso dalla webtv e dal canale Youtube del Senato della Repubblica.