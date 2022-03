Il programma di Roma Capitale per celebrare i 100 anni dalla nascita di Pasolini

ROMA – Si chiama ‘PPP100 – Roma Racconta Pasolini‘ il calendario di iniziative culturali promosso da Roma Capitale per celebrare il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Gli eventi, realizzati grazie alla collaborazione delle principali istituzioni culturali cittadine, si snoderanno lungo tutto l’anno e prevedono proiezioni, incontri, mostre e spettacoli teatrali. Ecco alcuni degli eventi principali del programma.

PROIEZIONI

Sarà la Casa del Cinema a fare da apripista: si comincerà con Pasolini EXTRA, una rassegna che per cinque giorni, dal 9 al 13 marzo, porterà sullo schermo film, documentari, cortometraggi dedicati al Pasolini documentarista, sceneggiatore e regista. Le proiezioni saranno accompagnate da incontri con personalità del mondo del cinema come David Grieco (9 marzo, ore 19.30), Abel Ferrara (10 marzo, ore 19.30) e Aurelio Grimaldi (12 marzo, ore 19.30), oltre a presentazioni editoriali come quella del nuovo numero della rivista Cabiria, interamente dedicata a Pasolini (11 marzo, ore 18.00), o del libro ‘Tutto Pasolini’, di Piero Spila, Roberto Chiesi, Silvana Cirillo e Jean Gili (13 marzo, ore 18.00). Al termine dell’anno pasoliniano, poi sempre a Casa del Cinema, verrà proiettato l’intero corpus di opere del regista in copie restaurate 35mm disponibili grazie alla collaborazione con Cinecittà.

L’indagine sul Pasolini regista continuerà poi nei mesi successivi anche grazie al contributo della Fondazione Cinema per Roma che, prima di riservargli una sezione speciale della prossima edizione della Festa del Cinema, proporrà in primavera la proiezione del documentario di Emilio Marrese ‘Il giovane corsaro. Pasolini da Bologna’, mentre all’inizio dell’estate sarà dedicata a Pasolini una sezione speciale del Video Essay Film Festival.

INCONTRI

A partire dal prossimo 5 marzo, venti incontri diffusi in altrettante Biblioteche di Roma, tenuti insieme da un filo conduttore: la scelta di parole chiave – Amici, Arte, Cinema, Corsaro, Critica, Friuli, Grecia, Manierismo, Morte/Trasfigurazione, Omosessualità, Padre/Madre, Periferie/Mondo, Petrolio, Poesia, Politica, Roma, Romanzi, Sacro, Teatro, Televisione – attraverso le quali si racconterà la complessità dell’attività letteraria, teatrale e cinematografica di Pasolini abbracciando i molteplici aspetti della sua opera e della sua biografia.

A questo alfabeto pasoliniano contribuiranno le voci di scrittori ed esperti come Marco Belpoliti, Filippo La Porta, Cristina Battocletti, Stefano Casi, Walter Siti, Stefania Parigi, Emanuele Trevi, Roberto Galaverni, Andrea Cortellessa, Marco Antonio Bazzocchi, Stefano Chiodi, Chiara Valerio, Alessandro Banda, Sandra Petrignani, Massimo Fusillo, Alfonso Berardinelli, Antonio Tricomi, Dacia Maraini, Igiaba Scego, Walter Veltroni. A partire da questi incontri, aperti a tutti ma destinati in particolare agli studenti delle scuole superiori e agli universitari, saranno realizzati dei podcast che saranno disponibili sui canali di Biblioteche di Roma e della rivista online Doppiozero.

MOSTRE

Oltre alle proiezioni, Casa del Cinema proporrà dal 15 marzo al 15 aprile una mostra fotografica dal titolo ‘Gli Orienti di Pier Paolo Pasolini. Il fiore delle mille e una notte’, viaggio fotografico di Roberto Villa nel cinema pasoliniano. Molte altre, poi, le esposizioni previste nell’anno pasoliniano nei musei della città. La prima, Pasolini Pittore, organizzata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e visibile dal 14 ottobre alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, si concentra sull’attività pittorica dell’artista contestualizzandola nell’ambito della storia dell’arte del Novecento. Sempre a metà ottobre prenderà il via anche il grande progetto espositivo Pier Paolo Pasolini. ‘Tutto è santo’ articolato nelle sedi museali di Palaexpo, Gallerie Nazionali di Arte Antica e Maxxi.

SPETTACOLI TEATRALI

Nel quadro delle proposte culturali del Centenario Pasoliniano non possono mancare poi spettacoli teatrali e approfondimenti dedicati al rapporto di Pasolini con la rappresentazione dal vivo. Come ad esempio quello proposto in autunno dal Teatro dell’Opera di Roma – Maria Callas e Pier Paolo Pasolini – che racconterà lo speciale rapporto tra l’intellettuale e la cantante lirica greca o i quattro giorni di Omaggio a Pasolini di Giorgio Barberio Corsetti, che il Teatro di Roma realizzerà all’inizio dell’estate al Teatro India, con la collaborazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

E poi ancora, lo spettacolo dedicato al rapporto tra Pasolini e il calcio, ‘L’ala destra del Dio di cuoio’. Omaggio a Pasolini, per la regia di Luciano Melchionna, in programma al Teatro Biblioteca Quarticciolo a maggio o la Divina Mimesis a cura dell’Associazione culturale Seven Cults, rappresentazione tratta dall’opera incompiuta di Pasolini, in scena a giugno nell’arena estiva del Teatro Tor Bella Monaca.

Sempre a giugno, a cura del Teatro Villa Pamphilj, l’evento ‘Che cosa sono le nuvole, Pasolini a Monteverde‘, di Andrea Satta, che si snoda anche attraverso i luoghi abitati dall’artista tra il 1954 e il 1963. Il Teatro del Lido e il gruppo di lavoro ‘Pasolini 100’ realizzeranno nell’arco dell’anno diverse iniziative: dagli spettacoli ‘Who is me’, ‘La partita non giocata’ e ‘Intervista impossibile a Pier Paolo Pasolini’, con Nestor Saied e Alfredo Traversa, al ciclo di eventi nell’ambito del Festival Agorà; dalla proiezione del docu-film ‘Fermata Pasolini’ di Alfredo Traversa, alla mostra di locandine e manifesti dei film pasoliniani dal titolo Pasolini 100.

A tutte queste iniziative si aggiungeranno poi quelle che verranno realizzate grazie alla sezione speciale del nuovo avviso pubblico Estate Romana 2022 (aperto fino al 24 marzo) dedicata specificamente alla selezione di attività culturali da svolgersi, nel quadro delle celebrazioni del Centenario Pasoliniano, tra il 21 giugno e il 2 novembre prossimi.