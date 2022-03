Incendio al porto di Taranto, alta colonna di fumo nero

BARI – Un incendio è scoppiato al quarto sporgente del porto mercatile di Taranto intorno alle 12:30 di oggi. Ad andare in fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il motore di una gru. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e il personale del 118.

Non è chiara la natura del rogo che ha prodotto una colonna di fumo nero visibile a distanza.Non risultano feriti nell’incendio.

Secondo quanto si apprende, il mezzo, che è di proprietà di una ditta che si occupa di movimentazione merci e logistica, era stato rimesso in funzione dopo una attività di manutenzione. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e agenti della polizia di stato.