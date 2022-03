Elezioni in Francia: sovranisti senza confini, con Zemmour anche a Papeete

ROMA – Alleanze sovraniste senza confini in vista delle elezioni presidenziali in Francia di aprile. Lo conferma Tauhiti Nena, ex pugile polinesiano neo-presidente della Federazione di boxe dell’Oceania nonché neo-fondatore del partito Hau Ma’ohi Ti’ama, in italiano “indipendenza per il popolo ma’ohi”, cioé polinesiano.

In un comizio a Papeete, Nena ha annunciato il proprio sostegno a Eric Zemmour, saggista e giornalista candidato della destra di Reconquete!, che ha ricambiato con un impegno di appoggio alle legislative rallegrandosi dell’alleanza con il “nuovo uomo forte della Polinesia francese”.

Quanto l’intesa sia solida, in realtà, non è chiaro. Pare che i partiti di Papeete utilizzino le elezioni francesi anche per contarsi. E se Zemmour si presenta come “grande difensore delle identità, non solo di quella francese ma anche di quelle dei territori d’oltremare”, non si è sbilanciato sulle prospettive di un’indipendenza polinesiana. Qualcosa il candidato all’Eliseo ha invece promesso su un tema annoso e doloroso, quello dell’ammissione delle responsabilità e delle scuse di Parigi per i test nucleari. Un tema che a Papeete è stato al centro di nuove proteste e richieste di risarcimenti a luglio, in occasione della visita in Polinesia del presidente Emmanuel Macron (che nel 2017 era stato sostenuto anche da Tauhiti).