ROMA – “Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina”. L’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko lancia un appello dal Meazza, prima del fischio d’inizio della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Nel video, trasmesso dai maxischermi allo stadio e condiviso dai canali social del club rossonero, Sheva è avvolto dalla bandiera ucraina.

Cari amici italiani vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace. Il popolo Ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti! Grazie San Siro. https://t.co/11QaYTRAws — Andriy Shevchenko (@jksheva7) March 2, 2022

“Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti”. Shevchenko, Pallone d’Oro 2004, è una vera icona nel suo Paese, e ha anche allenato la nazionale ucraina.