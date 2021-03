SANREMO – In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione, prevista questa sera, è stata rimandata alla seconda serata del festival. Al suo posto – tra i tredici ‘Campioni’ in gara questa sera – si esibirà Noemi.

