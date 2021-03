Covid, boom di contagi nelle scuole in Emilia-Romagna: a febbraio +70%

BOLOGNA – Oltre 6.000 contagi in un solo mese e un’incidenza superiore ai 350 casi ogni 100.000 bambini dai sei ai 18 anni, mentre tra i piccoli fino ai cinque anni l’incidenza è vicina ai 250 casi. Sono questi i numeri che hanno spinto la Regione Emilia-Romagna a chiudere le scuole nell’area metropolitana di Bologna e in Romagna, restrizioni che potrebbero anche essere estese in virtù del continuo aumentare dei casi. Il quadro è stato dipinto a grandi linee oggi in commissione dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.

Nel dettaglio, nel solo mese di febbraio dai nidi alle superiori sono stati in totale 6.080 tra bambini, ragazzi, insegnanti e personale gli emiliano-romagnoli ad aver contratto il covid. Un aumento quasi del 70% rispetto alle quattro settimane di gennaio, quando i casi erano stati 3.614, e che in 28 giorni equivale a quasi un terzo dei casi dalla riapertura delle scuole a settembre.

I CASI NELLE SCUOLE

Negli ultimi sei mesi, infatti, complessivamente risultano 18.197 positivi in età scolastica e 3.043 contagi tra insegnanti e personale. Rispetto al totale dei positivi in età scolastica, dal 14 settembre la diffusione maggiore si registra nelle scuole primarie (5.682 casi) e in quelle superiori (5.456 contagi), a seguire le medie (4.441 positivi), i nidi (1.919 casi) e infine le materne (699 contagi). Tra gli insegnanti, invece, il luogo dove ci sono stati più contagi sono le scuole elementari (975 casi), a seguire le superiori (654 positivi), poi gli asili nido (623 contagi), le medie (485 casi) e le materne (306 positivi).

Se si prendono in esame solo le ultime due settimane di febbraio, dal 14 al 28 del mese, si contano invece 3.233 casi tra gli studenti: 1.008 nelle primarie, 939 nelle superiori, 723 nelle medie, 389 nei nidi e 174 nelle materne. A questi si aggiugono 483 contagi tra gli insegnanti di cui: 155 nelle primarie, 104 nei nidi, 93 nelle superiori, 69 nelle materne e 62 nelle medie. Per quanto riguarda i focolai nati in specifico nelle scuole, dal 7 gennaio all’1 marzo, sono stati in totale 408 coinvolgendo in totale 2.314 persone tra allievi, insegnanti e personale: 125 nelle scuole elementari, con 763 casi; 83 nelle medie, con 474 positivi; 83 anche alle superiori, con 400 casi; 76 alle materne, per un totale di 435 contagi; 31 negli asili nido, relativi a 203 casi; e 10 in altri istituti di vario genere, per 39 casi complessivi.



Sul fronte del tracciamento, infine, dall’inizio delle lezioni a settembre sono stati effettuati 226.978 tamponi molecolari e 65.373 tamponi antigenici, a cui si aggiungono “centinaia di migliaia di test rapidi messi a disposizione nelle farmacie”, ricorda la Regione.