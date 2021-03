Salvati due cagnolini sui monti di Udine: erano finiti in un canalone

TRIESTE – Disavventura a lieto fine per due cagnolini, che si erano persi da due giorni ed erano finiti in un canalone, dove rischiavano di morire, impossibilitati a risalire. È successo nella zona montana del Comune di Moggio Udinese, in provincia di Udine. A salvarli, dopo un lungo e complesso intervento, i Vigili del Fuoco, accorsi sul posto.

I proprietari, dopo aver cercato a lungo i due cani, di piccola taglia, hanno chiamato la sala operativa dei pompieri friulani chiedendo un aiuto. Gli animali si erano smarriti tra alcuni borghi disabitati, in un’area impervia. La squadra Saf (Spelo Alpino Fluviale) del comando Vigili del fuoco di Udine, ha raggiunto la zona e ha iniziato le ricerche dei cani, che sono stati individuati, bloccati in fondo a un canalone che termina in un corso d’acqua. Con qualche difficoltà, a causa del tratto particolarmente ripido, sono riusciti a raggiungerli e recuperarli, illesi e spaventati, consegnandoli poi nuovamente ai padroni.

