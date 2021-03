Governo, Lezzi: “Draghi accoglie i desiderata di destra, Pd-M5S-Leu nell’angolo”

ROMA – “L’accomodante silenzio sulle defenestrazioni degli uomini di punta del Conte II da parte dell’ex maggioranza è un pessimo punto di inizio. Sui giornali e nei talk non si fa altro che apprezzare l’avarizia mediatica del nuovo presidente del Consiglio il quale, però, procede senza sosta nell’accontentare i desiderata della destra”. Lo scrive su facebook la senatrice Barbara Lezzi.

“Costituisce potenti comitati per la gestione del Recovery inserendovi PD e M5S solo marginalmente e facendo prevalere Forza Italia e Lega- aggiunge-. Rinnova i vertici di Protezione civile e struttura commissariale per l’emergenza Covid dal giorno alla notte e pronti ad esprimere giubilo ci sono sempre il centro-destra e Renzi”.

Per Lezzi “Draghi rappresenta la punta di diamante delle forze traditrici del governo Conte II e mette all’angolo M5S, PD e LEU che stanno a guardare senza proferire parola, ingoiano rospi e non riescono ad incidere in decisioni così importanti. Viene da chiedersi cosa faranno quando arriveranno proposte indigeribili sulla giustizia o sul reddito di cittadinanza o quando Draghi, insieme a un paio di tecnici, smonterà, riscrivendolo, il piano per l’utilizzo dei fondi europei”.

“Ancora non è chiaro da che parte sta l’ex maggioranza, forse neanche lo sa ma intanto Lega, Forza Italia e Italia Viva brindano perché hanno individuato e portato al governo il grande federatore del centro-destra“.