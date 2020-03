Indagato per omicidio volontario il carabiniere che ha ucciso il 15enne a Napoli

NAPOLI – É indagato per omicidio volontario il carabiniere di 23 anni che sabato notte ha ucciso il 15enne Ugo Russo nella zona di Santa Lucia a Napoli, reagendo a un tentativo di rapina.

Il militare, al momento del fatto, era in borghese e si trovava nella sua auto con la fidanzata. “Siamo dispiaciuti ma sereni. C’è dispiacere per quanto accaduto, per la perdita di una vita umana così giovane. Ma al contempo ampia serenità e fiducia per il lavoro che verrà svolto dall’attività giudiziaria, nella consapevolezza di aver agito in maniera professionale””, commenta alla Dire l’avvocato Enrico Capone che assiste il carabiniere.

“La famiglia – aggiunge – vuole mantenere il riserbo più completo. Siamo tranquilli che le indagini accerteranno il comportamento impeccabile del mio assistito”.