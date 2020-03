VIDEO | Ecco il gatto ‘silvestris’, per la prima volta filmato in Liguria: è caccia ai fondi per fare il film

“Voglio realizzare un cortometraggio sulla mia esperienza con il Gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris)- dice il fotografo naturalistico Paolo Rossi-. Io e il mio amico e collega Nicola Rebora siamo riusciti a filmarlo in una delle valli più selvagge dell’Appennino Ligure. Si tratta di un mammifero estremamente elusivo e che non era mai stato filmato in questa parte dell’Appennino”. Come sono riusciti a filmarlo? “Ci siamo serviti di diverse video-trappole per monitorare il territorio, senza utilizzare alcun attrattivo. spiega ancora il fotografo-. In mesi e mesi di ricerche abbiamo ricavato solo pochi ma preziosi video“. L’esperto Stefano Anile ha confermato senza ombra di dubbio la presenza del Felis silvestris silvestris nelle riprese.

OBIETTIVI CROWDFUNDING

“Il cortometraggio sarà una buona scusa per mostrare ai nostri sostenitori i rari ma preziosi video che siamo riusciti a ottenere, che sono a tutti gli effetti le prime e ad oggi uniche immagini di gatti selvatici in libertà in queste zone”, spiega ancora Paolo Rossi. “Prima del nostro lavoro, i gatti selvatici potevano essere osservati solo impagliati, al Museo di Storia Naturale di Genova”.

Abbiamo bisogno di sostegno economico per coprire almeno una parte delle spese connesse al lavoro già fatto e a quello ancora da fare. Parte dei costi di ricerca sul campo (8 video-trappole e i costi del carburante per arrivare sul posto) e parte dei costi di lavoro sul film: montaggio e riprese in natura accompagnati da due cineoperatori. La voce narrante del film sarà di Eraldo Minetti.