Il coronavirus travolge pure le slot: in Lombardia giocate dimezzate. Crollo anche in Veneto ed Emilia-Romagna

BOLOGNA – Effetto coronavirus anche sulle sale slot. In Lombardia le giocate si sono dimezzate nell’ultima settimana, in Emilia-Romagna e in Veneto si aggira tra il 30 e il 40%. Sono queste le stime degli operatori, riportate dall’agenzia Agipronews, a seguito dell’ordinanza che limita l’accesso ai luoghi pubblici, tra cui anche sale slot e sale scommesse, per l’emergenza legata al coronavirus.

La Regione Lombardia, ricorda Agipronews, è stata tra le prime ad adottare le misure di chiusura per gli esercizi pubblici come bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento, dalle 18 alle 6 al mattino. Per questo nei 15 Comuni della ‘zona rossa’ la raccolta di gioco è azzerata, mentre nel complesso in Lombardia il calo è del 50%. Si stima invece una flessione del 30-40% per il settore gioco sia in Emilia-Romagna sia in Veneto.