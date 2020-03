È morto l’artista Ulay, storico compagno di Marina Abramović: il video del loro ultimo incontro

ROMA – Si è spento ieri all’età di 76 anni l’artista tedesco Ulay, storico compagno di Marina Abramović. Una storia d’amore e un connubio artistico durato 12 anni e che ha dato vita ad alcune storiche performance, l’ultima delle quali è stata The Walk in China. Nel 1988, in procinto di lasciarsi, Ulay e Marina Abramović decidono di percorrere la muraglia cinese, partendo dai lati opposti, per dirsi definitivamente addio dopo il loro ultimo incontro. Non si vedranno per 30 anni, fino a quando Ulay non comparirà a sorpresa al Moma di New York, durante la performance di Abramović dal titolo ‘The Artist is Present’. Un incontro che coglierà di sorpresa l’artista emozionando lei e il mondo intero attraverso un video diffuso sul web, nel quale Abramović non riesce a trattenere le lacrime guardando negli occhi l’ex compagno di una vita.

In un post su Facebook Abramović ha scritto di aver appreso la triste notizia della morte di Ulay e lo ha salutato con queste parole: “Era un artista e essere umano eccezionale, che mancherà profondamente. In questo giorno è confortante sapere che la sua arte e eredità vivranno in eterno”.