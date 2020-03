VIDEO | Garante Infanzia del Lazio: “Ecco quattro proposte contro la denatalità”

ROMA – Si chiama ‘[email protected]‘ il piano proposto dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, per far fronte al fenomeno del calo delle nascite nel nostro Paese. “Bisogna incentivare le donne a lavorare e avere il tempo a disposizione per i loro figli- ha dichiarato il Garante alla Dire- per instaurare un rapporto sempre più sereno tra madre e bambino”.

Il piano è basato su 4 proposte. La prima prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di garantire il telelavoro, se richiesto dalla neo mamma. La seconda permetterebbe alle libere professioniste di intervenire e presenziare agli appuntamenti tramite smartphone. La terza riguarda la possibilità di poter interagire, sempre via cellulare, con la pubblica amministrazione, per produrre documenti come il codice fiscale. L’ultima proposta è di natura economica e prevede lo stipendio lordo in busta paga per la mamma lavoratrice.

Secondo il Garante dell’Infanzia “il piano ‘[email protected]’ è una soluzione pratica e veloce, senza oneri diretti per le finanze pubbliche, per una migliore qualità della vita delle mamme. Per un miglior rapporto genitoriale che permetta migliori prospettive di vita dei bambini. Le proposte- conclude- sono modificabili e contribuiscono al ripristino della natalità perduta negli ultimi anni che hanno reso l’essere genitori un’impresa troppo difficoltosa, con benefici sistemici per le famiglie e per la collettività nazionale nel suo insieme”.