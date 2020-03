Deteneva armi e munizioni da guerra, arrestato a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Deteneva armi e munizioni da guerra, per questo un uomo originario di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Taurianova a conclusione di una verifica all’interno delle sue proprietà immobiliari.

All’uomo, era già gravato da precedenti di polizia per il reato di detenzione illegale di arma illegale, di arma clandestina, ricettazione, e possesso di munizionamento, anche da guerra.

In particolare, i carabinieri della stazione di San Giorgio Morgeto insieme ai colleghi ‘Cacciatori’ di Vibo Valentia, hanno notato nel corso dei giorni dei movimenti sospetti dell’uomo in una zona rurale di contrada Cernatari di San Giorgio Morgeto. All’esito di una approfondita perquisizione presso la sua abitazione, in un casolare rurale e nelle rispettive pertinenze, i militari hanno rinvenuto, in un sacchetto di plastica nascosto in uno scaffale, un fucile a canne sovrapposte marca Franchi calibro 12 con matricola abrasa, un pugnale a scatto di 33 cm, con lama a punto lunga di 16 cm e 20 cartucce calibro 36.

Nel proseguo delle ricerche i carabinieri hanno rinvenuto oltre 200 munizioni, anche da guerra, di diversi calibri, ad indicazione di una ampia disponibilità di armi da parte dell’uomo, nonché 2 caricatori per kalashnikov, il tutto abilmente occultato in alcuni sacchi sotto delle lamiere, nascoste da foglie e rami.