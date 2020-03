Positivi al Coronavirus moglie, figli e cognata del poliziotto di Pomezia

ROMA – Il poliziotto risultato positivo al test del Coronavirus e attualmente ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma è originario di Pomezia, dove risiede la sua famiglia, e lavora in un commissariato di Spinaceto, nella zona sud della Capitale. Era assente dal lavoro dal 25 febbraio scorso per sintomi influenzali e avrebbe contratto il virus a seguito di una visita ricevuta da un amico proveniente da una delle zone della Lombardia da cui si è diffuso il Coronavirus.

Il nucleo familiare del poliziotto di Pomezia ricoverato allo Spallanzani di Roma con il coronavirus, “composto dalla moglie, due figli ed una cognata, positivi al test, è sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente. A seguito di ciò, in via precauzionale ed in attesa del completamento dell’indagine epidemiologica, sono state sospese le attività didattiche del Liceo Pascal di Pomezia, frequentato da uno dei figli, e le lezioni del Corso di Laurea in Informatica della Università Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall’altro figlio”.

Nel Lazio sono arrivati in totale a sette i casi di Coronavirus, tutti riconducibili al focolaio lombardo, ma tre persone sono guarite: si tratta della coppia di nazionalità cinese proveniente da Wuhan, ancora ricoverata allo Spallanzani per terminare il periodo di riabilitazione, e del ricercatore italiano, uscito dall’Istituto. Al momento all’Istituto per le Malattie Infettive sono inoltre ricoverati la donna di Fiumicino risultata positiva al Coronavirus, il marito e un figlio.