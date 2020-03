Positivo a Pomezia per il Coronavirus, chiude la scuola del figlio

ROMA – Positivo al Coronavirus un uomo di Pomezia. In via precauzionale, il Comune ha predisposto la chiusura della scuola frequentata dal figlio, l’istituto Pascal.

“Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari- ha reso noto il Comune di Pomezia. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti”.

L’UOMO CONTAGIATO È UN POLIZIOTTO

“I test eseguiti durante la notte presso l’istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto. Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.