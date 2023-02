Video |Torna in mare Andrea, la tartaruga che aveva la polmonite

GENOVA – Ha ripreso il largo stamattina nelle acque di Genova, Andrea, la tartaruga Caretta caretta, ritrovata in difficoltà a Sanremo lo scorso 20 ottobre da un diportista e ricoverata all’Acquario del capoluogo ligure. Gli esami a cui era stata sottoposta avevano evidenziato una forma di polmonite. Oggi, tornata in piena salute, è stata rilasciata in mare con il supporto della Capitaneria di porto.



L’Acquario di Genova interviene sulle tartarughe marine in difficoltà dal 1994 e dal 2009 è referente istituzionale per la Regione Liguria per il recupero delle Caretta caretta. Nel 2017, ha ricevuto, assieme all’Acquario di Livorno, anch’esso gestito da Costa Edutainment, il riconoscimento nazionale come centro di recupero e lunga degenza delle tartarughe marine dall’allora ministero della Transizione ecologica.

E' tornata oggi al mare Andrea, una tartaruga soccorsa a Sanremo e ricoverata all'#AcquariodiGenova per polmonite. Il suo rilascio è avvenuto grazie alla collaborazione con @cpgenova @guardiacostiera e @_Carabinieri_ Nucleo @CITES. @GoPro pic.twitter.com/mMmIvQ9Jfq — Acquario di Genova (@AcquarioGenova) February 2, 2023