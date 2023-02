Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 febbraio 2023

PD CONTRO L’AUTONOMIA DI CALDEROLI: “UNO SCHIAFFO AL SUD”

Manca meno di un mese alle primarie del Pd e continua la sfida a suon di promesse e proclami tra i candidati alla segreteria. Oggi è stato il turno del governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di un filo diretto radiofonico con gli ascoltatori. E’ stata l’occasione per spaziare su tutti i temi di stretta attualità, a partire dal ddl Calderoli sulle autonomie, a suo dire da cestinare immediatamente. Su questo è intervenuta anche Elly Schlein che ha definito la riforma “una sberla al Sud”, invitando le regioni a ribellarsi. Bonaccini è poi tornato sugli attacchi di Giovanni Donzelli contro il Pd. Frasi di “una gravità assoluta”: per questo il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia dovrebbe essere rimosso dalla vicepresidenza del Copasir. Un accenno anche all’articolo 18, che a suo dire detta andrebbe reintrodotto. Infine le promesse: se fosse eletto alla guida del partito non si dimetterà da governatore e chiederà agli altri candidati di dargli una mano per costruire una nuova classe dirigente.

MANCANO CANDIDATI PER RINNOVARE LA P.A.

L’amministrazione pubblica italiana andrebbe svecchiata, ma non si trovano abbastanza candidati per farlo. Dal rapporto Formez 2022 emerge che dopo la pandemia di covid sono state oltre 2 milioni le candidature per concorsi pubblici, ma al Nord è rimasto scoperto 1 posto su 4. Come si spiega? Secondo il Formez, nonostante il boom di partecipanti ai concorsi nel periodo immediatamente post covid, circa 641.000 candidati unici per poco meno di 40 mila posti, il calo della natalità sta riducendo la platea di candidati. La pubblica amministrazione resta ancoro un posto di lavoro attrattivo. L’identikit dei candidati dice che per lo più sono donne laureate, con un’età media di 40 anni e in larga maggioranza residenti al Sud mentre è difficile reclutare i profili tecnici come quelli di ingegneri e architetti.

SANREMO 2023, ROSA CHEMICAL ATTACCATO DA FDI

Fratelli d’Italia contro Rosa Chemical. Il partito di Giorgia Meloni attacca il rapper piemontese in gara al prossimo festival di Sanremo. Rosa Chemical, dice la deputata Maddalena Morgante, “porta il gender fluid al festival”. Una presenza quindi “inaccettabile” per l’esponente meloniana che dai banchi dell’aula di Montecitorio si scaglia contro il concorrente in gara all’Ariston, reo di “cantare il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans”. Poi, dopo le prevedibili polemiche suscitate dal suo altolà, la deputata torna sui suoi passi e corregge il tiro: ok al rapper ma solo “in fascia protetta”.

PRO VITA E FAMIGLIA VUOLE I SOLDI DELLE POLITICHE GREEN

L’inquinamento ambientale non ha correlazioni con le emissioni di Co2 e non è causa del riscaldamento globale né di una prossima fine del mondo. È la tesi sostenuta da Pro Vita e Famiglia con l’ausilio di un gruppo di scienziati “anticatastrofisti” protagonisti oggi di un’iniziativa a cui hanno partecipato anche alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia e il presidente onorario del Partito comunista Marco Rizzo. La onlus cattolica chiede al governo di intervenire contro quello che definisce “ambientalismo radicale” per favorire un’ecologia che metta al centro l’uomo. Fra le proposte di Pro Vita, quella di dirottare sulle politiche per la famiglia i 3 miliardi che lo stato spende in ambiente e sostenibilità.