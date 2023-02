Vibo Valentia, L’Andolina: “La riforma delle Province sia meditata e ponderata”

VIBO VALENCIA – “C’è un disegno di legge che sarà sottoposto a discussione parlamentare, dovrà essere meditato con un’attenta ponderazione politica. Uno dei limiti della legge Delrio è che venne approvata senza una preventiva e ampia discussione parlamentare”. Così alla Dire il nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, a pochi giorni dall’insediamento alla guida dell’ente, in merito alla discussione sulla riforma delle Province.

“Non c’è dubbio – aggiunge – che questo status attuale delle Province ha presentato dei limiti operativi molto evidenti, si è collocata in una posizione ibrida che non ha giovato all’ente, alle sue funzioni. Ripensare dal punto di vista istituzionale alla Provincia – afferma – è un obbligo, è chiaro che così non regge più questo tipo di organizzazione”.

“Però non è che con la riforma, che pure è il presupposto per un rilancio di questo ente – evidenzia L’Andolina -, si risolvono tutti i problemi. La riforma è fondamentale per ripartire, mettere i paletti, chiarire le funzioni, riorganizzare gli organigrammi, tutto quello che serve ad un ente pubblico territoriale. Poi sarà necessario capire come far fronte a quelli che sono i problemi atavici della Provincia, che nel caso di Vibo Valentia sono ben noti e molto preoccupanti”.

“La provincia di Vibo – ricorda – ha registrato un dissesto che ha compromesso e minato la sua attività. È chiaro che le procedure pendenti in questa fase di dissesto non sono state risolte. Questo è sicuramente un problema oggettivo, che non è certamente una peculiarità di Vibo Valentia, altre Province si trovano in queste condizioni. Ma, poiché parliamo di questo ente, ci preoccupiamo di Vibo e non possiamo ignorare questo dato che in qualche modo ne limita l’operatività”. “Cercheremo – conclude L’Andolina – di lavorare sulla via del risanamento, della razionalizzazione delle spese, ma è chiaro che servono più risorse per far fronte ai debiti pregressi”.

L’ANDOLINA: ORGOGLIOSO DI QUESTA COMUNITÀ

“La mia affermazione elettorale è un risultato che ha registrato un margine abbastanza ampio, in linea un po’ con le aspettative, ma non per questo scontato nell’esito finale. È stata una campagna elettorale impegnativa, come tutte le volte che ci si presenta di fronte a un elettorato, anche se questo elettorato è di secondo livello”, spiega L’Andolina che è anche sindaco del Comune di Zambrone.

“Appartengo ad una famiglia di amministratori – aggiunge – però non nascondo il mio orgoglio di rappresentare la comunità provinciale, che è un ruolo che va al di là di quello istituzionale collegato all’attività amministrativa”. “La provincia di Vibo Valentia – afferma – è un territorio molto ricco, ha un tesoro di bellezze non soltanto naturalistiche, ma anche storiche, architettoniche, di primo livello, probabilmente sottovalutate, forse non sufficientemente conosciute e valorizzate. Su questo aspetto la Provincia avrà il compito di fare qualcosa in più. Sono molto orgoglioso di rappresentare questa comunità provinciale – conclude – antica e ricca di un patrimonio materiale e immateriale di primo livello”.