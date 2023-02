Tg Cultura, edizione del 2 febbraio 2023

COUNTDOWN PER IL 73ESIMO FESTIVAL DI SANREMO, AL VIA MARTEDÌ

Countdown partito per il 73esimo Festival della canzone italiana. Dal 7 all’11 febbraio Sanremo torna nelle case di tutta Italia con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. Alla sua quarta edizione all’Ariston, lo showman sarà affiancato nella prima e nella quinta serata da Chiara Ferragni. L’influencer è una delle presenze più attese del Festival insieme ai Maneskin, ospiti la sera del giovedì, e al trio Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, in programma la seconda serata. Tra i big in gara, invece, fari puntati su Madame, Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia.

PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO ‘SALVA LA TUA LINGUA LOCALE’

Racconti popolari, le riflessioni maturate nel difficile periodo del Covid-19, una versione di un noto fumetto in romagnolo e anche fatti storici della Resistenza. Sono alcuni dei temi delle opere vincitrici di ‘Salva la tua lingua locale’, il premio istituito nel 2013 dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli) e da Ali Lazio (Autonomie Locali Italiane). Arrivato alla sua decima edizione, il riconoscimento ha dedicato una sessione al grande linguista Tullio De Mauro. “Il premio- ha detto il presidente di Ali Lazio, Luca Abbruzzetti- testimonia l’interesse sempre vivo per i dialetti e le lingue locali quale collante con le tradizioni e con le nostre comunità locali”.

AL VIA LA VII EDIZIONE DEL BONUS CULTURA 18APP DA 500 EURO

Prende il via la VII edizione di 18app, il Bonus Cultura da 500 euro ora da spendere in musica, concerti, cinema, teatro, libri, musei, corsi, abbonamenti ai quotidiani e periodici. Tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2022, residenti sul territorio nazionale, potranno ottenere il contributo registrandosi entro il 31 ottobre 2023 sul sito www.18app.italia.it. Il bonus sarà spendibile fino al 30 aprile 2024.

CON ‘VIVA VERDI’ LA VILLA DEL COMPOSITORE DIVENTERÀ UNA CASA MUSEO

Si chiama ‘Viva Verdi’, come il motto risorgimentale, il programma di concerti per sostenere il progetto che trasformerà la Villa di Giuseppe Verdi in Casa museo. Lo ha presentato il ministero della Cultura, che punta ad acquisire l’immobile, sito tra Villanova sull’Arda e Busseto, in Emilia-Romagna, dove il grande compositore visse per oltre cinquant’anni. “Questo progetto vuole portare la villa del grande maestro all’interno del patrimonio dello Stato per farne un luogo della memoria, dell’identità nazionale e dell’identità collettiva, all’interno di un grande circuito in cui tutti i visitatori possono fruire di questa splendida villa. Pensiamo di creare una Fondazione in cui ci sia il ministero della Cultura, la Regione e i Comuni limitrofi per gestire una sorta di itinerario verdiano”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.