ROMA – Phil ha dato il suo responso, ora sappiamo esattamente quando finirà l’inverno. Se in Italia infatti il 2 febbraio è la Candelora con i suoi detti a pronosticare la fine dell’inverno, in America è la marmotta Phil, appunto, ad indicare quando avrà inizio bella stagione.

Ogni anno nel ‘Marmotta day’, evento reso famoso dalla celebre pellicola di Bill Murray “Ricomincio da capo (Groundhog Day)”, migliaia di persone si radunano a Punxsutawney, in Pennsylvania, per assistere all’uscita dal letargo di Phil. Se la marmotta va fuori dalla tana, guarda la sua ombra (determinata da una giornata soleggiata) e torna dentro ci saranno altre 6 settimane di inverno. Se la giornata è nuvolosa e la marmotta resta fuori, invece, l’inverno terminerà prima.

MARMOTTA DAY 2023, IL PRONOSTICO DI PHIL

Phil alle 7. 20 di questa mattina (ora americana, 13.20 in Italia) è uscito dalla tana. “Ho visto un’ombra sul mio palco, quindi non c’è dubbio, ci saranno altre 6 settimane di inverno” è stato il verdetto della marmotta per il 2023, reso noto dai cerimonieri dell’atteso evento americano, che hanno dato voce, come da tradizione, alle previsioni di Phil.